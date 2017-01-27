Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Cenevre Görüşmeleri Şubat Sonuna Ertelendi
Ara
BİST 83.600 %-0,27
DOLAR 3,8963 %1,16
EURO 4,1588 %1,04
PARİTE 1,0671 %-0,04
ALTIN 148,08 %0,56
FAİZ 11,44 %0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Cenevre Görüşmeleri Şubat Sonuna Ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı.

Cenevre Görüşmeleri Şubat Sonuna Ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Rusya Federasyonu, Cenevre, Rusya