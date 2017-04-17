Cenevre'deki Suriye Zirvesi 24 Nisan'da

Rusya, Suriye Zirvesi'nin 24 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirileceğini bildirdi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Rusya, ABD ve Birleşmiş Milletler temsilcileri arasında Suriye konusundaki üçlü formatta bir toplantının gelecek haftaya planlandığını söyledi. Üçlü zirvenin 24 Nisan'da Cenevre'de düzenleneceği aktarıldı. Zirve'de Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov'un temsil edeceği öğrenildi. - MOSKOVA