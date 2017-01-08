Cenevre'deki Kıbrıs Zirvesine Doğru

Kıbrıs müzakerelerine Cenevre'de devam edecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis 19.00'da (Kuzey Kıbrıs saatiyle 21.00'de) ön görüşmeye başladı.



BM heyetinin kaldığı otelde yapılan toplantıda, yarın başlayacak ve üç gün sürecek müzakerelerin koordinasyonu gerçekleşecek.



BM yetkililerinin de katıldığı toplantıda Akıncı'ya Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik ediyor.



Liderlerin yarın başlayacak ve üç gün sürecek müzakerelerde her gün, sabah Cenevre saatiyle 09.00-13.00 saatleri arasında Milletler Sarayı/Concordia'da, müzakere heyetlerinin ise aynı tarihlerde 15.00-17.00 arasında bir araya gelmesi bekleniyor.



Üç gün boyunca 17.30-20.00 saatleri arasında da liderlerin gün içindeki ikinci görüşmeleri yapması hedefleniyor.



Cenevre'deki Kıbrıs Zirvesi ile ilgili çalışma programının ayrıntıları, bu akşamki koordinasyon toplantısında kesinleşecek. - CENEVRE