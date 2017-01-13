Cenevre'deki Kıbrıs Müzakereleri ve Uluslararası Konferansın Ardından

Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde çözüm bulmak için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan müzakereler KKTC ve Rum basınında geniş yer aldı.



KKTC'nin en çok satan gazetesi Kıbrıs, kararı "Cenevre'de çözüme adım adım" başlığıyla verdi. Gazete, manşetinde Cenevre'de garantör ülkelerin katılıyla düzenlenen Kıbrıs konferansına Yunanistan'ın isteği üzerine 18 Ocak'a kadar ara verildiğini duyurdu.



Kıbrıs Postası gazetesi, Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerini, "Yunanistan hazır değil, Harita harita değil" başlığıyla okuyucularına aktarırken Havadis Gazetesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Kıbrıs Türkünün ne istediğini biliyoruz" açıklamasını ön plana çıkardı. Gazete, haberinde "Yunanistan'ın ve Rum tarafının talebi üzerine güvenlik ve garantiler başlığının teknik komitelerde ele alınacağını" yazdı.



Halkın Sesi gazetesi, zirveyi "Tarihi konferansta garantiler çıkmazı" başlığıyla manşetine taşıdı. Çavuşoğlu'nun "Garantiler ve Türk askerinin adadaki mevcudiyeti devam etmeli. Bu konudaki tutumumuz nettir." açıklamasına vurgu yapan gazete, Cenevre'de taraflar arasında sunulan haritaların iki tarafı da memnun etmediğine dikkati çekti.



Vatan gazetesi, haberinde Yunanistan'ın talebiyle Kıbrıs konferansına ara verildiğini yazdı. "Yine ara verildi" başlığını kullanan gazete, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum tarafının sunduğu haritaları kabul etmediğini okuyucusuna aktardı.



Haberal Kıbrıslı gazetesi ise Cenevre zirvesini "Haritada Güzelyurt yoktu" başlığıyla manşetine taşıdı. Gazete, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Türk tarafının haritasında yer alan kıyı şeridi oranı ile Güzelyurt'un yer almamasından memnun olmayıp itirazını yazılı ilettiğine işaret etti.



Cenevre zirvesi, Rum basınında da geniş yer buldu. Fileleftheros gazetesi zirveyi "Hızlı, kolay çözüm yok" başlığıyla okuyucularına aktarırken garantilerle ilgili daha çok konferans yapılması gerektiğini vurguladı.



Zirveyi "Daha yapacak çok iş var" başlığıyla manşetine taşıyan Haravgi Gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "tarafların olumlu adımlarına ilişkin iyimserim" açıklamasına yer verdi.



Alithia gazetesi ise "İstikrarlı ve sürdürülebilir bir çözüm istiyoruz" başlığını kullandı. Gazete, uluslararası konferansın müzakerelerde güvenlik ve garantiler başlığı ile ilgili sonuca varmak için bir basamak olduğunu ifade etti.



Simerini gazetesi, "Mucizeler beklemeyelim, BM'nin ortak açıklamasında 'Kıbrıs Cumhuriyeti' ve başkanına hiç değinilmedi" başlığına yer verdi.