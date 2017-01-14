Cenevre'deki Kıbrıs Müzakereleri

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için Cenevre'de gerçekleşen görüşmelere ilişkin, ilk defa çözüme bu kadar yaklaşıldığını, iki tarafın da bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtti.



Demirtaş yaptığı yazılı açıklamada, İZTO Yönetim Kurulu olarak çözüme katkı sunmak için KKTC ve Güney Kıbrıs'a ziyaretler düzenlediklerini ifade ederek Cenevre'de düzenlenen konferansı yakından takip ettiklerini aktardı.



İki ülke liderleri arasında devam eden görüşmelerde büyük mesafe alındığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:



"Kıbrıs müzakerelerinde çözüme ilk kez bu kadar yaklaşıldığını görüyorum. Konferansta önemli eşikler aşıldı. İlk kez karşılıklı harita teatisinde bulunulması çok önemli. Bizim üzerimize düşen liderlere destek vermek ve onları bu sorunu çözmeleri konusunda cesaretlendirmek.



Bu nedenle iki lidere de bir kez daha, 'uzlaşın, bu fırsatı da kaçırmayın' çağrısı yapıyorum. Aksi halde diyalog uzun yıllar kesilecek ve bundan iki toplum da zarar görecek. 43 yıldır devam eden Kıbrıs Sorunu'nda sona bu kadar yaklaşılmışken bu fırsatı kaçırmak yazık olur."