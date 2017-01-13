Cenevre'deki Kıbrıs Müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için dün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen uluslararası konferansın başarılı bir şekilde toplandığını ve sürecin hala devam ettiğini belirterek, "Şu an bulunduğumuz noktadan memnunuz." dedi.



BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Eide, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler, gözetiminde pazartesi başlayan Cenevre müzakereleri ve dün düzenlenen uluslararası konferansı değerlendirdi.



Kıbrıs müzakerelerini oluşturan,? "Ekonomi?, Avrupa Birliği (AB)?, Mülkiyet?, Yönetim-Güç Paylaşımı?, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan ilk beşinin Kıbrıs'ta ve Cenevre'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasında görüşüldüğünü, "Güvenlik ve Garantiler??" başlığının da konferansta ele alındığını ifade eden Eide, "Neticeye yakınız, ama burada henüz hepsini tamamlayamadık." diye konuştu.



Konferans sürecinin henüz bitmediğini, 18 Ocak'ta garantör ülkelerden uzmanların bir araya geleceğini anımsatan Eide, "Konferans başarılı bir şekilde toplandı ve Kıbrıs konferansı hala devam ediyor. Şu an bulunduğumuz noktadan memnunuz."dedi.



"Çözüm kolay değil, ama elimizde"



Eide, gelecek hafta 18 Ocak'ta devam edecek konferansta, tarafların oluşturacağı çalışma gruplarının, belirli görüşler ve olasılıklar üzerinde çalışacağını ancak müzakere etmeyeceğini söyledi. Müzakerelere zemin hazırlamaya yönelik bu çalışmanın siyasi seviyede gerçekleşecek görüşmelerin prensiplerini belirleyeceğini kaydeden Eide, bir sonraki aşamaya geçişin nasıl ve ne zaman olacağının belirlenmediğini ancak yakın zamanda olmasını beklediklerini dile getirdi.



Kıbrıs sorunun yarım asırdır devam ettiğine işaret eden Eide, yıllardır uzun müzakere süreçleri gerçekleştiğine fakat tarafların ilk defa sorunu çözmek için geniş çaplı bir katılımla Cenevre'de buluştuğuna dikkati çekti. Eide, "Çözüm kolay değil ama elimizde" dedi.



Eide, "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından temsil edilen AB'nin rolüyle ilgili bir soru üzerine de, konferansa adanın iki kesimi ile garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan'ın katıldığını anımsattı. Eide, "AB konferansın katılımcısı değildi. Onlar bu süreçte karar verici değildir. Bu modelde AB ilgili taraftır. Görüş ve tavsiyeleriyle sürecin içindeler." dedi.