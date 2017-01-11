Cenevre'deki Kıbrıs Müzakereleri

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakereleri ve yarın düzenlenecek uluslararası konferansa ilişkin, "Kesinlikle ikna olduğum bir şey varsa bunun (Kıbrıs için) en iyi şans olduğudur." dedi.



Eide, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği ve uluslararası basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında soruları cevapladı.



Yarın garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye ilaveten Avrupa Birliği'nin (AB) de "özel gözlemci" statüsünde katılacağı uluslararası konferansın muhtevasına ilişkin bir soru üzerine Eide, göreve 11 gün önce başlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları ve Kıbrıslı liderlerle sürekli doğrudan iletişim halinde olduğunu söyledi.



"Konferansta harita konusu ele alınmayacak"



Eide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın müzakere sürecine dahil olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, şöyle konuştu:



"Şu gerçeği biliyorum ki onlar süreci çok yakından takip ediyor. Kendi aralarında, benimle, uzmanlarla ve benim Genel Sekreterim ile zaten telefon ile iletişim, doğrudan iletişim halindeler. Dolayısıyla yarın fiziksel olarak Cenevre'de olmasalar dahi onlar da kesinlikle sürecin içinde."



Yarın düzenlenecek konferansın BM gözetiminde yapılacağını aktaran Eide, açılışı Genel Sekreter Guterres'in yapacağını anımsattı. Eide, "Güvenlik ve garantiler" temel başlığının görüşüleceği konferansta, harita konusunun ele alınmayacağını vurguladı.



"Kıbrıs için en iyi şans"



Müzakerelerin Kıbrıs için son şans olduğu yorumları ve müzakerelerde çözüme ulaşılan sorunlarla ilgili bir soru üzerine de Eide, "Bazılarına derin, bazılarına çok derin olmasa da bütün sorunlara dokunduk. Temelde en zor konulardı ve bunlara örnek olarak güvenlik ve garantiler, mülkiyet, yönetim ve güç paylaşımı ve bugün öğleden sonra da toprak konusunu verebilirim. Şansa gelince, kesinlikle ikna olduğum bir şey varsa bunun (Kıbrıs için) en iyi şans olduğudur." değerlendirmesinde bulundu.



Eide, KKTC'li bir gazetecinin, "Buranın en iyi şans olduğunu söylediniz. Buradan referandum tarihi ile dönme ihtimalimiz var mı? şeklindeki sorusu üzerine de Eide, "Başarıya ulaşmak için buradan referandum tarihiyle ayrılmamız gerekmiyor. Çünkü, buradan karşılıklı tam anlayışla mükemmel bir şekilde mutlu ayrılmak mümkün." şeklinde konuştu.



Kıbrıslı liderler, geçen kasım ayında İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında düzenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık'ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.



Kıbrıs müzakereleri,? "ekonomi?, Avrupa Birliği?, mülkiyet?, yönetim-güç paylaşımı?, toprak ile güvenlik ve garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.



(Bitti)