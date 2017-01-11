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Cenevre'deki Kıbrıs Müzakereleri

Cenevre'deki Kıbrıs Müzakereleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentine gitmesi bekleniyor.

Cenevre'deki Kıbrıs Müzakereleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentine gitmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun pazartesi başlayan müzakerelere katılmak üzere bu akşam Cenevre'ye hareket edeceği öğrenildi.

Bu arada, Bakan Çavuşoğlu'nun, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında bugün yapması planlanan basın toplantısı yoğun programı nedeniyle iptal edildi.

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