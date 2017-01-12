Cenevre'deki 3 Günlük Kıbrıs Zirvesi Tamamlandı

CENEVRE'de devam Kıbrıs müzakerelerinin üçüncü günü tamamlandı. Liderler bugün başlayacak olan ulusal konsey toplantıları öncesi hazırladıkları haritaları karşılıklı ve eş zamanlı olarak sundu.



İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Kıbrıs müzakerelerinin üçüncü günü de tarafların hazırladıkları haritaları karşılıklı ve eş zamanlı olarak sunmasıyla tamamlandı. Taraflar daha önce açıkladıkları oranlardaki haritalarını Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine teslim etti. Karşılıklı sunulan haritaların BM kasasına alınarak kilitlendiği öğrenildi.



ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI BUGÜN YAPILACAK



Kıbrıs'taki tarafların yanı sıra garantörlerin de katılacağı uluslararası konferansta 'garantiler ve güvenlik' konuları ele alınacak. Konferans bugün 13.00'te başlayacak.



Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 11.35'te İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson ve İngiltere'nin Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan ile Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Sarayı'nda bir araya gelerek görüşecek.



"YAKLAŞMIŞ ÖNERİLER"



KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, liderlerin BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yanı sıra BM ve tarafların harita uzmanlarının huzurunda haritaları sunduklarını belirtti. Burcu, liderlerin birbirlerinin haritalarını gördüklerini, Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların BM uzmanlarıyla bir çalışma yaparak, sunulan haritanın Mont Pelerin'de varılan uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediğini söyledi.



Barış Burcu, şöyle devam etti:



"Anımsatmak isterim, oran olarak Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28.2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29.2 önerileri yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir ve BM'ye teslim edilmiştir. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere kaldırıldı. Haritalar şu an BM'nin tasarrufundadır." - Lefkoşa