Cenevre'de Trump Karşıtı Yürüyüş

Görevine dün başlayan ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.



Kent merkezindeki Jardin Anglais Parkı'nda, uluslararası organize edilen "Kadın Yürüyüşü" için bir araya gelen gruplar, Cenevre Gölü kenarında 800 metre yürüdü.



Yürüyüş sırasında "Duvarlar değil köprüler inşa edin", "Kadın hakları insan haklarıdır" ve Trump'ın seçim kampanyasındaki "Amerika'yı yeniden güçlü yapın" sloganına karşı da "Amerika'yı yeniden nazik yapın" şeklinde sloganlar atan göstericiler, Trump'ın kadın karşıtı ve ırkçı söylemlerini protesto etti.



Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı yürüyüşe kadınların yanı sıra erkek ve çocuklar da katıldı.