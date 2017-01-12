Cenevre Bugün Uluslararası Kıbrıs Konferansı'na Ev Sahipliği Yapacak

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs müzakereleri üçüncü gününü geride bırakırken, Kıbrıs'taki tarafların yanı sıra garantörlerin de katılacağı uluslararası konferans TSİ 13.00 sıralarında başlayacak.



Cenevre'de devam eden Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki müzakerelerin üçüncü günü de tamamlandı. Dün gerçekleştirilen görüşmeler, TSİ 22.30'da sona erdi. Liderler, bugün başlayacakları uluslararası konferans öncesinde Cenevre'de gerçekleştirdikleri 3 günlük müzakereleri karşılıklı haritalar sunarak noktaladı. Kıbrıs'taki tarafların yanı sıra garantörlerin de katılacağı bugünkü uluslararası konferansta garantiler ve güvenlik konuları ele alınacak. Konferansın TSİ 13.00'te başlaması bekleniyor.



Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson ve İngiltere'nin Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan ile Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Sarayı'nda bir araya gelecek. - CENEVRE