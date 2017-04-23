Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 10 ölü, 16 yaralı

Kazayı haber alıp olay yerine giden vatandaşların bulunduğu pat-pat'ın devrilmesiyle meydana gelen ikinci kazada ise 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan yolcu minibüsü 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışanları taşıyan tarım aracı da yolda devrildi. Tarım aracında bulunan 9 kişi de ikinci kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, vefat eden yakınları Mustafa Uludağ'ın cenazesi için Ereğli'ye bağlı Esenyurt köyüne gelen yakınları, cenaze dönüşü Esenyurt köyünden İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. 34 FK 5259 plakalı minibüs, Yalnızçam köyü çıkışında 67 LU 178 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de ağır yaralandı.

Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi, 112, jandarma ve polis ekipleri de katıldı. Ölü ve yaralılar nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi, ilçedeki iki özel hastane ve BEÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelmeye çalışan yakınları da patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesiyle kaza yaptı. İkinci kazada da 9 kişi patpatın devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan 4'ünün ağır, 5'inin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ü BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5'i de ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Kazada Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabiye Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zakiye Aydın, Naciye Aydın ve Şevket Turhan hayatını kaybederken, yaralılar Bayram Mekik (44), Orhan Aydın (45), Muhammet Aydın (53), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (52), İbrahim Kemik ve Ergün Ardıç Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Gülfiye Aydın (47), Ercan Uslu, Olcay Uludağ ve Ahmet Ardıç Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şerif Aydın Düzce Üniversitesi Hastanesi, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ Atatürk Devlet Hastanesi, Emine Bozkurt özel hastanede tedavileri sürüyor.

Öte yandan, hafif ticari kamyonetin sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.