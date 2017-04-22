Cenazeden Dönenleri Taşıyan Midibüs Uçuruma Yuvarlandı: 5 Ölü, 8 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Edinilen ilk bilgilere göre, Ereğli ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar hastanelere kaldırılırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ZONGULDAK