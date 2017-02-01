Cenaze Taşıyan Kamyonet Karda Mahsur Kaldı

– ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kanserden hayatını kaybeden 48 yaşındaki Nusret Gülcan'ın cenazesini taşıyan kamyonet, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla yolun açılmasının ardından Gülcan'ın cenazesi toprağa verildi.



Siverek'in Peynirci Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Nusret Gülcan, dün kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yakınları bunun üzerine Gülcan'ın cenazesini kamyonete yükleyerek toprağa vermek üzere mahalleye doğru yola çıktı. Ancak, yoğun kar yağışı nedeniyle cenazeyi taşıyan kamyonet yolda mahsur kaldı. Saatlerce cenazeyle birlikte yolda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yolu açarak cenazenin taşındığı bölgeye ulaşan ekipler, donma tehlikesi geçirenlere kumanya dağıttı. Yolun açılmasının ardından cenazenin bulunduğu kamyonet ile konvoydaki araçlar Peynirci Mahallesi'ne ulaştı. Kılınan cenaze namazının ardından Gülcan'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.



- Şanlıurfa