Cenaze dönüşünde mikser kamyonuna çarpan otomobil takla attı



KASTAMONU - Kastamonu'da cenaze dönüşünde mikser kamyonuna arkadan çarpan otomobil, takla attı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere Devrekani ilçesine giden Devrekani İlçe Nüfus Müdürlüğü çalışanı Ali İhsan Bayram idaresindeki 06 KA 2069 plakalı otomobil, cenaze dönüşünde Öz Bereket Kavşağında önünde seyreden mikser kamyonuna arkadan çarparak takla attı. Refüjde durabilen otomobilin içerisinde sıkışan Ali İhsan Bayram, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden trafik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken takla atan otomobil, çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.