Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kenan Levent (35) idaresindeki 27 AVK 64 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Altıntepe mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.



Sürücü Kenan ile eşi Amine (36), çocukları Serkan (8), Mehmet Yusuf (7) ve Gül Nur Levent (7), yaklaşık 20 metre savrularak hurdaya dönen araçta sıkıştı.



Sağlık ekipleri ve yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amine Levent'in sağlık durumunun ciddi olduğunu öğrenildi.



Memleketi Ağrı'da vefat eden babasının cenazesine katılan Kenen Levent ile ailesinin, yaşadıkları Burdur'a dönerken kaza geçirdikleri belirtildi.