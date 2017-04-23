Cenaze Dönüşü Kaza - 10 Kişi Öldü, 18 Kişi Yaralandı (2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu 10 ki·şi· hayatını kaybetti, 18 ki·şi· yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 FK 5259 plakalı midibüs, Serdaroğlu mevkisinde yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.



Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.



Kazada, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın, Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şefket Turhan ile Aygül Afacan hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.



Midibüsten çıkartılan yaralılar, Düzce, Zonguldak ve ilçe merkezindeki hastanelere sevk edildi.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve diğer protokol üyeleri olay yerine gelerek bilgi aldı.



Midibüstekilerin İstanbul'dan, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde cenazeye katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları bildirildi.