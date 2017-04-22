Cenaze Dönüşü Feci Kaza: 10 Ölü, 16 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışanları taşıyan tarım aracının yolda devrilmesi sonucu yaşanan ikinci kazada 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uludağ'ın cenazesi için Ereğli'ye bağlı Esenyurt köyüne gelen yakınları, Esenyurt köyünden İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Cenazeden dönenleri taşıyan 34 FK 5259 plakalı midibüs, Yalnızçam köyü çıkışında 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpıştı. Ardından midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de ağır yaralandı.



Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi, 112, jandarma ve polis ekipleri de katıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi, ilçedeki iki özel hastane ve BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



OLAY YERİNE GELEN PATPAT DEVRİLDİ: 9 YARALI



Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelmeye çalışan yakınları da patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu kaza yaptı. İkinci kazada da 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün ağır, 5'inin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ü BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5'i de ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan kamyonetin sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



(İHA)