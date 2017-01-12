Cenaze Belediye Ekiplerinin Yardımıyla Defnedilebildi

Edremit ilçesinde vefat eden Alima Özbay'ın (85) cenazesi, karın yolları kapatması nedeniyle belediye ekiplerinin yardımıyla köyüne götürülerek defnedildi.



Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alima Özbay'ın yakınları, cenazeyi almak için Edremit'e geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle cenazeyi Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesine bağlı Armutçuk köyüne götüremeyen Özbay'ın yakınları Ramazan ve Halil Korkmaz, belediyeden yardım istedi.



Edremit Belediyesi Fen İşleri ekiplerine bağlı greyder, Kazdağları'ndan geçen yolu açtı. Yine Edremit Belediyesine ait cenaze aracı, greyderin açtığı 40 kilometrelik yoldan ilerleyerek 5 saat süren yolculuğun ardından Armutçuk köyüne ulaştı.



Zorlu yolculuğun ardından Özbay'ın cenazesi, köyde toprağa verildi.