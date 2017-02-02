Suudi Arabistan'ın en önemli ulusal ve kültür etkinliği olarak görülen 31'inci Cenadiriyye Ulusal Miras ve Kültür Festivali'nin açılışı Kral Selman'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Başkent Riyad'ın yakınlarında bulunan Cenadiriyye bölgesinde düzenlenen festivalde ülkenin tarihi geçmişi, gelenekleri, at ile deve yarışları ve devlet kurumlarının güncel hizmetleri sergileniyor.
Arabistan'daki tarihi yaşam, geçmişte kalan veya bugüne kadar yaşatılan geleneklerin ziyaretçilere tanıtılması hedeflenen festivalde, Suudi Arabistan'ın devlet kurumları, üniversiteler ve bakanlık açtıkları stantlarla yaptıkları hizmetler ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri ziyaretçilere anlatıyor.
Sanat, edebiyat, şiir ve münazara gibi Arapların geçmişinde önemli yeri olan unsurların sunulacağı festivalde, asil Arap atlarının sergilenmesi, at ve deve yarışları yapılması planlanıyor.
Her yıl bir ülkenin onur konuğu olarak katıldığı ve 15 gün devam eden festivale 2011'de Türkiye onur konuğu olarak katılmıştı.
Bu yıl Mısır'ın onur konuğu olarak katıldığı ve açılışını Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in gerçekleştirdiği festivale Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı Yusuf bin Zayid, Katar Emiri Özel Temsilcisi Şeyh Casım bin Hamad Al Sani, Umman Kralı Özel Temsilcisi Esed Tarık al Said, Mısır Kültür Bakanı Hilmi en-Nemnim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdulziz, Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz ile diğer ülke temsilcileri ve misafirler katıldı.
Cenadiriyye Festivali Başladı
Suudi Arabistan'ın en önemli ulusal ve kültür etkinliği olarak görülen 31'inci Cenadiriyye Ulusal Miras ve Kültür Festivali'nin açılışı Kral Selman'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan'ın en önemli ulusal ve kültür etkinliği olarak görülen 31'inci Cenadiriyye Ulusal Miras ve Kültür Festivali'nin açılışı Kral Selman'ın katılımı ile gerçekleştirildi.