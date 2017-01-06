Cemil Alevli Kolejinin Uluslararası Başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk uluslararası (IB) programını uygulayan Cemil Alevli Koleji ilk mezunlarını vererek uluslararası geçerliliği bulunan diplomalarını öğrencilerine verdi.



İlk mezunlarını veren Cemil Alevli Kolejinin bölgede ilk ve tek olduğunu ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel liseleri Cemil Alevli Koleji 2012 yılında kurulmuş olup 2014 yılında Uluslararası Bakalorya (IB) programını uygulamak üzere yetkilendirilmiştir. Ayrıca Cemil Alevli Koleji, bölgemizde ve şehrimizde bakalorya eğitimini veren ilk ve tek okul olma unvanı kazanmıştır. Bu programı dört yıldır başarıyla uygulayan okulumuz ve öğrencilerimiz 2016-2017 eğitim öğretim yılında programın gerekliliklerini yerine getirerek ve tüm sınavlarda başarı göstererek ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Uluslarasın geçerliliğe sahip olan aldıkları bu diploma ile öğrencilerimiz dünya sıralamasındaki seçkin ilk 300 üniversiteye burslu başvuru hakkını kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm akademik kadroyu, bu başarıdan dolayı kutlar, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP