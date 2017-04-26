Cemikebir Mahallesindeki Çevre Yolları Asfaltlanıyor

Düzce Belediyesi tarafından, Camikebir Mahallesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının çevre yollarının asfaltlanmasına başlandı.



Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Düzce Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde yağmur suyu hattı, kanalizasyon gibi alt yapısı tamamlanmış mahallelerde asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Camikebir mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki çevre yolları da asfaltlanmaya başladı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, söz konusu alanda yeni açılan yolların tamamının asfaltlanacağını bildirdi. - DÜZCE