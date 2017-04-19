Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "eTwinning Projesi" kapsamında 81 ilden okulların katılımıyla düzenlenen "Çemberimde Gül Oya" sergisi, Afyonkarahisar'da açıldı.



Kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla 81 ilden el işleri, mani ve türkülerin yazıldığı levhalar, yöresel yemek tarifleri ile işlemelerden oluşan sergi, Afyonkarahisar İbrahim Evren İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Okul Müdürü Ömer Doğan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 81 ilin motiflerinin sergilendiği projenin açılış töreninde konuşan Dinçgez, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böylesi güzel projelere her zaman destek olduklarını söyledi. Dinçgez, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden geldiği kadar sizin yapacağınız tüm çalışmalara ekip arkadaşlarımızla birlikte katkı sunarız. Yeter ki bizim okullarımız Türkiye'de böyle güzel projelere imza atsınlar. Bu projede emeği olan kim varsa hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmanın ardından İbrahim Evren İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama sınıfının hazırladığı halk oyunları gösterisinde, anasınıfı öğrencilerinin Karadeniz bölgesi kıyafetleriyle yaptığı horon gösterisi büyük beğeni topladı. Programda daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Halk müziği Bölümü öğrencilerinin seslendirdiği türküler ile devam etti.



Dinçgez ve Doğan tarafından Edirne'den, Kars'a kadar Türkiye'nin tüm illerinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel el işleri, mani ve türkülerin yazıldığı levhalar, yöresel yemek tarifleri ile işlemelerden oluşan "Çemberimde Gül Oya" sergisinin açılışı gerçekleşti. - AFYONKARAHİSAR