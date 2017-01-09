Avrupa'daki okullar arasındaki iletişim ve ortak proje geliştirilmesini sağlamak amacıyla "Etwinning" Programı kapsamında Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) "Çemberimde Gül Oya" sergisi açıldı.



Açılışta konuşan Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, böyle bir projeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



SAKEM'in Osmanlı kültürüne sahip çıktığını ifade eden Bilicioğlu, "Bu kapsamda 2011-2016 yılları arasında 11 binin üzerinde kursiyere kültürel bağımızı unutturmayacak kurslar verilmiştir. Sergi kapsamında, 81 ilden 81 okulumuz kendi şehirlerinin kültürlerini yansıtan yemek tarifleri, maniler, el işlemeleri, videolarını ustalık eserlerini tanıtmak üzere Safranbolu'muzda bulunmaktadır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.