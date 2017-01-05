Cemal Süreya Kadıköy'de Anılıyor

Cemal Süreya, ölümünün 27. yılında "memleketi" Kadıköy'de üç farklı etkinlikle anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kadıköy Belediyesi tarafından usta şair Cemal Süreya'nın Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya Sokak'ta yaşadığı evin önündeki kaldırım taşlarından bir bölümü üzerine şaire ait 5 ayrı şiirden alıntılar yazılmıştı. Süreya ölümünün 27. yılında "memleketi" Kadıköy'de farklı etkinliklerle anılacak.

İlk anma 7 Ocak Cumartesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Cemal Süreya Şiir Buluşması. Usta şair Cemal Süreya'yı yabancı ülke şairlerine tanıtmak, yabancı ülke şairlerini ülkemize davet ederek Türkiye'yi ve edebiyatımızı yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte şiirlerle dolu bir gün geçirilecek. Tüm şiir severlerin davetli olduğu etkinliğin başlama saati 14.00.

Cemal Süreya Uluslararası Şiir Buluşması'nın bir ayağı da 9 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da Koşuyolu Mahalle Evi'nde yapılacak. Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Mısır, Yunanistan ve Türkiye'den çok sayıda şairin sesini duyacağımız etkinliğe tüm şiir severler davetli.

Ustanın ölüm yıldönümü olan 9 Ocak'ta ise Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği geleneksel anma etkinliğini düzenleyecek. Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da saat 19.30'da konuşmalar ve şiir okumalarıyla başlayacak olan etkinlikte Muammer Ketencoğlu ve arkadaşları bir müzik dinletisi verecek, şairin sevdiği ezgiler dostları ve şiir severlerle paylaşılacak.