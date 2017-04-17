Cemal Reşit Rey'de Müzik Ziyafeti

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), müziğin farklı tarzlarından oluşan konser programlarıyla İstanbullu sanatseverleri ağırlayacak.



Cameristi della Scala, Münir Nurettin Beken'in kemençe konçertosunun dünya prömiyerini ilk kez CRR'de 24 Nisan'da gerçekleştirecek. Aldıkları sayısız ödül ve çıktıkları yüzlerce turne ile bugün dünyanın en önemli orkestralarından biri olarak gösterilen "Cameristi della Scala", ilk kez Türk şef Hakan Şensoy ile sahne alacak.



Halk ozanlarının eserlerinin seslendirildiği "Bin Yılın Ozanları" konser dizisi kapsamında Yavuz Bingöl, 25 Nisan'da Kul Nesimi ve Abdal Musa'nın türkülerini söyleyecek.



Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Bingöl'e konserde, şef Orhan Şallıel yönetimindeki Oda Orkestrası ile konuk sanatçılar eşlik edecek.



İstanbul Flüt Topluluğu, "Doğudan Batıya Flüt Ezgileri" başlıklı konseriyle 26 Nisan'da CRR sahnesinde olacak. Ayla Uludere, Ece Karşal ve Şebnem Uşen tarafından kurulan topluluk, bu konserinde zeybek ve Türk ezgilerinin yanı sıra Klasik Batı Müziğine ait seçkin eserlerin de yer aldığı repertuvarı sanatseverlerin beğenisine sunacak.





Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Nurdan Torun, 27 Nisan'da hayranlarıyla Cemal Reşit Rey sahnesinde buluşacak. Nurdan Torun, birbirinden güzel şarkılardan oluşan eşsiz bir repertuvarla İstanbullulara keyifli bir akşam yaşatacak.



Eski bir gelenek olan gündüz konserlerine tekrar hayat veren CRR Konser Salonu, "İstanbul'da Pazar Konserleri" kapsamında Türk müziğinin önde gelen kıymetli seslerinden Melihat Gülses'i ağırlayacak. Usta sanatçı Melihat Gülses, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini 30 Nisan'da İstanbullu hayranları için seslendirecek.





Pedro Almodovar'ın "Yüksek Topuklar" filminin unutulmaz sesi, İspanyol müziğinin divası Luz Casal, kayıtlarını Los Angeles'ta gerçekleştirdiği son albümü "Alma" ile 30 yılı aşkın kariyerinin en güzel şarkılarını 29 Nisan Cumartesi günü CRR'de seslendirecek.



"Gracias a la vida", "Historia de un amor", "Amado mio" gibi klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm Avrupa'da romantik dinleyicilerin hayranlığını kazanan Luz Casal, dünya turnesi kapsamında İstanbullularla bir araya gelecek.