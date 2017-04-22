Cem Yılmaz Yeni Arabasına Servet Ödedi

Otomobil tutkusuyla bilinen Cem Yılmaz, son olarak kendisine 1 milyon 365 bin TL'ye Mercedes marka bir cip aldı. Servet değerindeki aracın sadece kasko bedeli 15 bin lira.

Cem Yılmaz Yeni Arabasına Servet Ödedi

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Cem Yılmaz, 'Arif V 216' filminin çekimlerine başlamadan önce kendisini ödüllendirdi. Filmin ekibini oluşturma aşamasında hayli efor sarf eden Yılmaz, kendisine Mercedes marka sarı bir cip satın aldı.

KASKO BEDELİ: 15 BİN LİRA

Uçankuş'un haberine göre Usta komedyen yeni aracı Mercedes G AMG için 350 bin Euro yani 1 milyon 365 bin TL ödedi. Aracın kasko bedelinin 15 bin TL olduğu öğrenildi. Cem Yılmaz arcının fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı:

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