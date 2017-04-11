Cem Yılmaz ve Oğlu Kemal'in Senaryo Çalışması Yüzleri Güldürdü
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, "Arif V 216"nın senaryosunu yazan babasına yardımcı olmaya gitti. Küçük falsolar görmezden gelindiğinde Kemal, senaryo çalışmasında başarılı oldu.
Cem Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte "Arif V 216"nın senaryosu üzerine çalışırken, oğlu Kemal de ona eşlik etti.
"ARİF V 216" YAZDI
Yeni yeni yazı yazmaya başlayan Kemal, babası ve babasının arkadaşlarına yazı kabiliyetini gösterdi. Kemal, yazı tahtasına "Arif V 216" yazmaya çalıştı. Ufak falsolar dışında başarılı da oldu.
"SENARYO TOPLANTISI"
Cem Yılmaz, oğlunun şirinliklerini videoya alıp, Instagram hesabından "Senaryo toplantısı" notuyla paylaştı.
İşte Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı:
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