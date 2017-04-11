Cem Yılmaz ve Oğlu Kemal'in Senaryo Çalışması Yüzleri Güldürdü

Cem Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte "Arif V 216"nın senaryosu üzerine çalışırken, oğlu Kemal de ona eşlik etti.

"ARİF V 216" YAZDI

Yeni yeni yazı yazmaya başlayan Kemal, babası ve babasının arkadaşlarına yazı kabiliyetini gösterdi. Kemal, yazı tahtasına "Arif V 216" yazmaya çalıştı. Ufak falsolar dışında başarılı da oldu.

"SENARYO TOPLANTISI"

Cem Yılmaz, oğlunun şirinliklerini videoya alıp, Instagram hesabından "Senaryo toplantısı" notuyla paylaştı.

İşte Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı: