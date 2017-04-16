Cem Yılmaz Oy Vermeye Böyle Geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Cem Yılmaz basın mensuplarını "Müsaade eder misisiniz?" şeklinde tepki gösterdi.



Ünlü komedyen Cem Yılma oyunu kullanmak için elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokulu'na geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında okula gelen Yılmaz 1220 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Cem Yılmaz basın mensuplarını "Müsaade eder misisiniz?" şeklinde tepki gösterdi. Oyunu kullanan ünlü komedyen sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı.



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