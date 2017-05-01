Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın Oğluna Yolladığı Videolu Mesaj Herkesi Gülümsetti

Oğluna düşkünlüğü ile bilinen Cem Yılmaz, yolladığı eski bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Videoda yakın plan çekim yapan Yılmaz, "Eve geliyorum, seni döveceğim" diye oğluna seslendi. Ünlü komedyen yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

VİDEOYU 500 BİNE YAKIN KİŞİ BEĞENDİ

Cem Yılmaz paylaştığı videonun altına "Hahaha The Water Diviner setinden, Avustralya'dan oğluma attığım mesaj! Çok iyi" notunu düştü. Paylaşımı 500 bine yakın beğeni aldı.