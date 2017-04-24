Cem Yılmaz 'Fi' Dizisinde Komik Olmadığını Düşünen Komedyeni Canlandırdı
Ateşli sahneleriyle çok konuşulan 'Fi' dizisinin 4. bölümüne ünlü komedyen Cem Yılmaz konuk oldu. Yılmaz, komik olmadığını düşünerek psikoloğa başvuran komedyeni canlandırdı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ateşli sahneleriyle çok konuşulan dizi 'Fi' ye konuk oyuncu olarak girdi. Yılmaz, Ozan Güven'in canlandırdığı psikolog Can Manay karakterine danışmaya gelen bir komedyeni canlandırdı.
CEM YILMAZ: ARTIK KOMİK DEĞİLİM
Cem Yılmaz, dizide artık komik olmadığını düşünerek psikoloğa başvuran bir komedyeni canlandırdı. Yılmaz, 'Fi' dizisi gibi bir dizide bile izleyiciyi güldürmeyi başardı.
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