Cem Yılmaz 'Fi' Dizisinde Komik Olmadığını Düşünen Komedyeni Canlandırdı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ateşli sahneleriyle çok konuşulan dizi 'Fi' ye konuk oyuncu olarak girdi. Yılmaz, Ozan Güven'in canlandırdığı psikolog Can Manay karakterine danışmaya gelen bir komedyeni canlandırdı.

CEM YILMAZ: ARTIK KOMİK DEĞİLİM

Cem Yılmaz, dizide artık komik olmadığını düşünerek psikoloğa başvuran bir komedyeni canlandırdı. Yılmaz, 'Fi' dizisi gibi bir dizide bile izleyiciyi güldürmeyi başardı.