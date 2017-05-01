Cem Yılmaz 'Fi' Dizisinde Kendisini Böyle Canlandırdı

Geçtiğimiz günlerde Fi dizisine konuk olan Cem Yılmaz, dizide kendini canlandırarak, ünlü bir psikiyatrist olan Can Manay (Ozan Güven)'a Whatsapp grubuna gelen çıplak fotoğraflardan bahsetmişti. Dizideki bu konuşmanın üzerine Ebru Şallı'nın çıplak fotoğrafları basına yansıdı. Şallı fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etmese de bu tesadüf sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ayrıca Şallı, genç sevgilisiyle görüntülenen Yılmaz'ı sosyal medya hesaplarından sildi.