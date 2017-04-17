Arif V 216'da Mustafa Sandal'da Oynayacak

Cem Yılmaz, 2018 Ocak ayında vizyona girmesi beklenen filmi Arif V 216'nın senaryo çalışmlarına tam gaz devam ediyor.

EN BÜYÜK YARDIMCISI: OZAN GÜVEN

Çalışmalarında en büyük destekçisi ise arkadaşı ve aynı zamanda Arif V 216'nın başrol oyuncusu Ozan Güven... Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in çalışmalarına sürpriz bir isim de dahil oldu.

"MUSTAFA SANDAL ROL MÜ ALACAK?"

Ünlü popçu Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'ın evine gitti. Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Mustafa Sandal'la eline Arif V 216'nın senaryosunu alarak çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşatı. Yılmaz paylaşımına "Off be! Arif V 216'da Musti!" notuyla paylaştı. Cem Yılmaz'ın bu paylaşımı akla "Mustafa Sandal Arif V 216'da rol mü alacak? sorusunu getirdi. Ardından Mustafa Sandal'ın kendi hesabından yaptığı paylaşımla Arif V 216'da oynayacağı kesinleşti.