Cem Yılmaz'dan Atatürk'lü Mesaj: Ben Buradayım

Komedyen kimliğiyle hayatımıza giren Cem Yılmaz, sonrasında gizli yeteneklerini ortaya çıkarmış, oyunculuk ve yönetmenlik konusundaki yeteneklerini gözler önüne sermişti.

"BEN BURADAYIM"

Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminde olan Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımına "Ben buradayım" notunu düştü.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Üzerinde Atatürk'ün bulunduğu ve tepesinde Türkiye Cumhuriyeti yazan bir pulun tablo haline getirilmiş çalışması önünde poz veren Yılmaz'ın anayasa görüşmelerinin yapıldığı ve rejim tartışmalarının yaşadığı şu günlerde böylesi bir paylaşım yapması dikkat çekti.

YÜZLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Yılmaz'ın bu fotoğrafı yüzlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı;

