Cem Yılmaz'dan Atatürk Fotoğraflı Referandum Mesajı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz referanduma saatler kala Twitter hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp, oy kullanma çağrısında bulundu.
Referanduma saatler kala, ünlülerin referandum mesajları merak konusu oldu.
MESAJINI TWEET ATARAK VERDİ
Kritik referandum öncesi mesaj veren isimler arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz'da yer aldı. Yılmaz, attığı tweet'le vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.
"ÇOK YAŞASIN CUMHURİYET"
Twitter hesabı üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, "Oy kullanmak en asil vatandaşlık görevimizdir. Oyumuzu kullanalım. Çok yaşasın cumhuriyet!" tweet'ini attı.
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