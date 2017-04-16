Cem Yılmaz Çok Gergindi !

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Yılmaz, basın mensuplarına "Müsaade eder misiniz?" diye tepki gösterdi.



Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu kullanmak için elektrikli bisikletiyle Lütfi Banat İlkokuluna geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında okula gelen Yılmaz, 1220 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Cem Yılmaz, basın mensuplarına "Müsaade eder misisiniz?" şeklinde tepki gösterdi. Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı.



(Hüseyin Coşkun - Murat Ergin / İHA)