Cem Yılmaz, Cesur Sahneleriyle Gündeme Gelen Fİ Dizisinde Oynayacak

Yakında yeni filmi 'Arif V 216'nın çekimlerine başlayacak olan Cem Yılmaz, Puhutv'de yayınlanan, Ozan Güven'in tutkulu, başarılı, kendini aşka adayan Psikiyatrist Can Manay'ı canlandırdığı Fİ dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Ünlü komedyen, dizinin iki bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Fİ DİZİSİ CESUR SAHNELERLE DİKKAT ÇEKİYOR

Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi, son zamanların gerek oyuncu kadrosu, gerek sevişme sahneleriyle en çok konuşulan dizisi…