Cem Yılmaz, 'Ahirette Ne Yapacaksın' Diyen Hayranını Ti'ye Aldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından çorba fotoğrafı paylaşıp altına "yaşıyorum be" yazdı. Fotoğrafının altına bir takipçisi "o çorbayı içemeyenler var, yaşa bakalım ahirette ne yapacaksın" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, takipçisini ti'ye alan videolar ve fotoğraflar paylaştı.

"HERKESİN İÇTİĞİ KAHVE TAMAM DERSENİZ İÇECEĞİM"

Cem Yılmaz, paylaştığı çorba fotoğrafına böyle yorum gelince, Türk kahvesi fotoğrafı paylaşıp altına bu sefer de "Herkesin içtiği kahve okeylerseniz içeceğim" diyerek takipçisini ti'ye aldı.

Daha sonrada kahve içtiği anın videosunu çekti. Hemen ardından da yeşillik fotoğrafı paylaşıp " Beyler ben öldüm, görüşmek üzere" yazdı.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımları:







