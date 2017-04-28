19 Yaş Küçük Sevgilisi, Cem Yılmaz'ın Evinden Çıkarken Görüntülendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz (44) iki hafta önce sosyal medyadan genç oyuncu Merve Çağıran'ı (25) takibe almış, fotoğraflarını beğenmeye başlamış ve aynı gün çağıran yaptığı "Aşk sana çok günaydın" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

CEM YILMAZ'A 19 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ

Cem Yılmaz'ın, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği Fi'nin setinde Merve Çağıran ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak iki taraf da konu hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Merve Çağıran, ünlü komedyenin Levent'teki evinden çıkarken objektiflere takıldı.

Milliyet'den Umut Ünver'in haberine göre; önceki gün öğle saatlerinde Yılmaz'ın villasından çıkarken görüntülenen oyuncuya evde çalışan bir görevli eşlik etti. Apar topar evden çıkan ve spor ayakkabılarını giymeye fırsat bulamayarak ökçelerine basan Merve Çağıran, hızla taksiye bindi. Muhabirleri fark edince taksinin arka koltuğuna boylu boyunca uzanan oyuncunun panik halleri objektiflere yansıdı.



MONTUNU ÜŞÜYEN SEVGİLİSİNE VERDİ

Ünlü komedyen, arkadaşı Muzaffer Yıldırım'ın Ataşehir'de açtığı mekana genç sevgilisiyle birlikte gitti. Gecede kolları açık bir kıyafet giydiği için üşüyen sevgilisine kapüşonlu montunu vererek ne kadar centilmen olduğunu gözler önüne serdi.

Merve Çağıran, Cem Yılmaz'ın evinden böyle çıktı;