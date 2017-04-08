Cem ve Altuğ, Çiftlerde Isveç'i Mağlup Etti

Antalya Manavgat'taki Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur serisinde İsveç ile karşılaşan Türkiye, Cem İlkel/Altuğ Çelikbilek'in Andras Siljeström/Johan Brunström'ü dört set sonunda devirmesiyle durumu 1-2'ye getirdi ve tur umudunu korudu. Toprak zemindeki eşleşmenin ilk gününde Marsel İlhan'ın Christian Lindell, Cem İlkel'in Elias Ymer'e yenilmesi neticesinde 2-0 geriye düşen Ay-yıldızlılar, tamam-devam niteliğindeki çiftler maçında iyi bir performans sergiledi. Kaptan Haluk Akkoyun'un sahaya sürdüğü İlkel ve Çelikbilek, dünya sıralamasının 73. basamağındaki Siljeström ile 84. basamağındaki Brunström'ün oluşturduğu ekip karşısında açılış setini kaybetse de geri dönmeyi başardı.



2 saat 34 dakika süren maç boyunca oldukça güçlü servisler atan 21 yaşındaki Cem ve 20 yaşındaki Altuğ, tecrübeli rakiplerini 6-7, 6-4, 6-4, 6-3'le yendi.



Davis Cup'ta 2014'ün mayıs ayındaki San Marino serisinden beri süren çiftler galibiyeti hasretine dindiren kırmızı-beyazlılar, böylece durumu 1-2'ye getirdi.



Ali Bey Club Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye-İsveç mücadelesinin üçüncü ve son gününde yarın saat 11.00'de tekler maçlarının heyecanı yaşanacak. Bir üst tura yükselebilmek adına millilerin her iki maçı da kazanması gerekiyor.



(İHA)