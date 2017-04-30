Cem, Pazarlama ile It'nin Ortak Çocuğu'

2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda Wise TV'ye konuşan Binovist Genel Müdürü Engin Alan, pazarlama sürecinde hikayeleştirmenin CEM için önemine dair bilgilendirmelerde bulundu.



CEM'in aslında müşteri deneyim yönetimi üzerine kurulmuş olan bir konsept olduğuna vurgu yapan Binovist Genel Müdürü Engin Alan, "CRM tarafına operasyon olarak müşteri ile ilgili onu satın alması, hareketleri, bizimle olan temasları, bizim onunla olan temaslarımız iletişim yöntemlerimizin hepsini bir veri olarak içeriyor. Buna sadece bir veri bloğundan ibaret düşünebilirsiniz. Operasyonel veriye bir anlam kazandırmazsanız, müşteri ile ilgili alacağınız kararlar birazcık kısır kalıyor. CEM'in buradaki konumlanma noktası; analitik olarak veriyi almak, müşteriyi segmente ederek belli kitleler olarak tespit ederek, bu kitlelerin üstünde nasıl bir yön eylem çıkması gerektiğini izah etmektir. Dolayısıyla CEM çalışmaları ağırlıkla pazarlama daha çok insana müşteriye dokunan gruplarca yapılıyor. Ama günümüzde IOT projeleri olsun, sosyal medya entegrasyonları olsun, IT'nin bir tarafta kısır kaldığı bir noktada değil. Pazarlama ile IT'nin ortak çocuğu diyebiliriz." dedi.