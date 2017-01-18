Cem Özdemir Yeşillerin Başbakan Adayı Oldu

Almanya'da sonbaharda yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde Yeşiller partisinin başbakan adayları belli oldu. Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckhart, Merkel'in karşısına çıkacak başbakan adayları oldu.



Yeşillerin başbakan adayları arasında Katrin Göring-Eckhart tek kadın aday olarak bulunuyordu. Erkek adaylar arasında ise Cem Özdemir ile birlikte Schleswig Holstein Eyaleti Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ve Federal Parlamento Grup Başkanı Anton Hofreiter partinin başbakan adayları arasındaydı.



Özdemir 75 oy farkla seçildi



Yeşiller Partisi başbakan adaylarını belirlemek için yaklaşık 61 bin üyesine mektupla oy vermeleri çağrısında bulunmuştu. Katrin Göring-Eckhart 23 bin 967 oyla kadın aday olarak seçilmişti. Erkek adaylar arasından Cem Özdemir kullanılan oyların yüzde 35,9'unu (12 bin 204 oy), Robert Habeck ise 12 bin 129 kişinin (üzde 35,7) desteğini almayı başardı. Oylama sonucunda Habeck'ten 75 oy daha fazla alan Özdemir, Eckhart ile birlikte Yeşillerin başbakan adayları olarak seçildi. Üçüncü sırada yer alan Anton Hofreiter ise 8 bin 886 oy aldı.



51 yaşındaki Cem Özdemir, 8 yıldan bu tarafa Yeşiller Partisinin Genel Başkanlığını yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Cem Özdemir, 1994 yılında Federal Parlamentoya giren ilk Türk kökenli milletvekili olmuştu. - Dortmund