Cem Küçük: 2019 Kılıçdaroğlu'nun Son Yılı

Usta gazeteci Latif Şimşek'in sunumuyla ekrana gelen Dinamit programının konukları, Savcı Sayan ve Cem Küçük oldu. Referandum sonrasında Avrupa'nın ve CHP'nin tavrının ele alındığı programda, özellikle CHP'nin vatandaşın kararına saygı gösterilmediği dille getirildi. Her seçimden sonra CHP'nin kaybetmesine rağmen öz eleştiri yapmak yerine seçimle ilgili tartışmalar yapmasını eleştiren Cem Küçük, 2...