Cem İşçiler - Komik Olan Ben Değilim

Cem İşçiler, CreAtolye'deki ilk kez gerçekleşecek tek kişilik stand up gösterisi ile 21 Ocak'da sahne alıyor!



Bugüne kadar 5 ilde, 100'den fazla kere sergilediği tek kişilik gösterisi "Açık Konuşuyorum"a şartlar gereği bazı düzenlemeler yaparak yeni bir isimle 1 saat sahnede kalacak ve her zaman olduğu gibi izleyiciye harika bir akşam yaşatacak. Kendine özgün tarzı ve samimi hikayeleri ile bugüne kadar hem kendisini izleyenlerden hem de sahne sanatlarına uzun yıllar harcamış popüler isimlerin desteğini alan komedyen bu sefer de Cihangir'in vintage dekorasyonu ve samimi atmosferi ile ilgi çeken yeni mekanı CreAtolye'de sizleri güldürecek.



Stand- up'a ilk başladığı zamanlardan bugünlere uzanan, hem çalışıp hem de sahneye çıkan, izleyicileri ile çoğu kez metrobüslerde karşılaştığı için bir türlü "Sahne Sanatçısı" havalarına bürünemeyen komedyen yine aileden birisiymiş gibi eğlendirecek ve seyircisini sahneden tebessümle ayıracak.Cem İşçiler'in tek kişilik gösterisi "Komik Olan Ben Değilim" performansını kaçırmayın.