Cem İşçiler ve Cihan Talay, iki ayrı stand-up performansıyla 8 Nisan'da Torium Sahne izleyicisi karşısında olmaya hazırlanıyor.



Cem İşçiler bugüne kadar 5 ilde, 100'den fazla kere sergilediği tek kişilik gösterisi "Açık Konuşuyorum"a şartlar gereği bazı düzenlemeler yaparak yeni bir isimle ve bu gösteriye özel bir performansla 45 dakika sahnede kalacak ve her zaman olduğu gibi izleyiciye harika bir akşam yaşatacak. Kendine özgün tarzı ve samimi hikayeleri ile bugüne kadar hem kendisini izleyenlerden hem de sahne sanatlarına uzun yıllar harcamış popüler isimlerin desteğini alan komedyen bu sefer de Torium Sahne'de sizleri güldürecek.



Pek çok komedi gecesi etkinliği ve BKM Mutfak Açık Mikrofon ekibindeki performansıyla dikkat çeken Cihan Talay, son olarak Güldür Güldür Show'daki stand up gösterisiyle izleyicisinin beğenisini toplamayı başardı. Bugüne de çeşitli tiyatro ve doğaçlama tiyatro ekipleriyle de aynı sahneyi paylaşan Talay, farklı disiplinlerden beslenerek geliştirdiği tek kişilik gösterisiyle izleyiciye kahkahası bol bir stand up gecesi vaad ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Esenyurt



Mekan : Torium AVM



Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Cem İşçiler - Cihan Talay



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır