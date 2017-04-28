Cem Erdost İleri Akustik Dinleti
Anadolu ezgilerini geleneksel Doğu-Batı enstrümanlarıyla yorumladığı ilk albümü "Umuda Mavi" ile tanıyoruz Cem Erdost İleri'yi. Yakında yeni albümü çıkacak olan müzisyenin Tiyatroevi'nde vereceği akustik dinletisine davetlisiniz.
Anadolu ezgilerini geleneksel Doğu-Batı enstrümanlarıyla yorumladığı ilk albümü "Umuda Mavi" ile tanıyoruz Cem Erdost İleri'yi. Yakında yeni albümü çıkacak olan müzisyenin Tiyatroevi'nde vereceği akustik dinletisine davetlisiniz.
Tür: Dinleti
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Müzik: Kaval: Volkan Baran Düzenli
Solistler: Cem Erdost İleri
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Cem Erdost İleri Akustik Dinleti
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io