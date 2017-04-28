Cem Erdost İleri Akustik Dinleti

Anadolu ezgilerini geleneksel Doğu-Batı enstrümanlarıyla yorumladığı ilk albümü "Umuda Mavi" ile tanıyoruz Cem Erdost İleri'yi. Yakında yeni albümü çıkacak olan müzisyenin Tiyatroevi'nde vereceği akustik dinletisine davetlisiniz.

Cem Erdost İleri Akustik Dinleti

Anadolu ezgilerini geleneksel Doğu-Batı enstrümanlarıyla yorumladığı ilk albümü "Umuda Mavi" ile tanıyoruz Cem Erdost İleri'yi. Yakında yeni albümü çıkacak olan müzisyenin Tiyatroevi'nde vereceği akustik dinletisine davetlisiniz.

Tür: Dinleti


Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Müzik: Kaval: Volkan Baran Düzenli


Solistler: Cem Erdost İleri


Genel İzleyici


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Cem Erdost İleri Akustik Dinleti

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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