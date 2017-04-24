Cem Adrian ve Dostları, sizler için harika bir performans sergileyecek. 24 Nisan'da Beyrut Performance'da !



"Tüm geliri ile bir çocuğumuzun kritik bir ameliyatının gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Aile ve çocuğumuz hakkında detaylı bilgi vermek istemiyorum ancak 10 yaşında pırlanta gibi bir çocuğumuzun hayatının kurtulacağını söyleyebilirim.



Hedefimiz 25bin TL. Bunu 500 bilet satışı ile sağlayabiliyoruz.Konsere gelemeseniz dahi Biletix'ten bilet alıp bu organizasyonumuza siz de destek olabilirsiniz. "



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kartal



Mekan : Beyrut Performance



Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2



Başlangıç Saati : 24.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Cem Adrian ve Dostları



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır