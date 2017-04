Cem Adrian, 15 Nisan'da Mall of İstanbul MOİ Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne



Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4



Başlangıç Saati : 15.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Cem Adrian



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır