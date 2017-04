Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Adrian, "Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum" adlı albümü ile 14 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.



10 yıllık müzik kariyeri boyunca dinleyenlerinin karşısına hep "başka" çıkan Cem Adrian, yeni albüm ve en yer etmiş şarkılarıyla "bir performans sanatçısı" olmayı sürdürüyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Cem Adrian



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır