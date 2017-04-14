Cem Adrian
Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Adrian, "Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum" adlı albümü ile 14 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Adrian, "Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum" adlı albümü ile 14 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
10 yıllık müzik kariyeri boyunca dinleyenlerinin karşısına hep "başka" çıkan Cem Adrian, yeni albüm ve en yer etmiş şarkılarıyla "bir performans sanatçısı" olmayı sürdürüyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : IF Performance Hall Ataşehir
Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Cem Adrian
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io