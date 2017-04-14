Cem Adrian

Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Adrian, "Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum" adlı albümü ile 14 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Cem Adrian

Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Adrian, "Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum" adlı albümü ile 14 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

10 yıllık müzik kariyeri boyunca dinleyenlerinin karşısına hep "başka" çıkan Cem Adrian, yeni albüm ve en yer etmiş şarkılarıyla "bir performans sanatçısı" olmayı sürdürüyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : IF Performance Hall Ataşehir

Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Cem Adrian

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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