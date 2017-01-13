Farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken Cem Adrian, son albümü "Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum"ile 13 Okat'ta Jolly Joker Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.



10 yıllık müzik kariyeri boyunca dinleyenlerinin karşısına hep "başka" çıkan Cem Adrian, son albümü ve en yer etmiş şarkılarıyla "bir performans sanatçısı" olmayı sürdürüyor.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 - 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.